К Параду готовы: военные ЦВО провели масштабную дезинфекцию техники и площадок

В Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию более 350 помещений, трех специализированных площадок и около 300 единиц военной техники из состава механизированных колонн к тренировкам парадов Победы.

Для проведения обработки были созданы специальные группировки обеспечения. В их состав вошли три мобильных отряда и 19 дезинфекционных групп. Санитарные работы проводят военные, ранее прошедшие подготовку, в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил о приглашении военнослужащих из 19 стран мира принять участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. Глава ведомства уточнил, что в столице задействуют около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев.