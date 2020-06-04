Результаты вскрытия показали у Джорда Флойда COVID-19

Джордж Флойд, погибший 25 мая в результате действий полицейских в Миннеаполисе, переболел коронавирусом. Такие результаты показало вскрытие, на котором настояли родственники мужчины.

Выяснилось, что Флойд переболел коронавирусом еще в апреле текущего года, однако, вирус не был фактором, повлиявшим на смерть американца.

Похороны мужчины пройдут во вторник, 9 июня, в Хьюстоне. По инициативе родственников погибшего, они будут закрытыми. Публично попрощаться с Флойдом можно будет в понедельник, 8 июня, сообщает The Guardian.

Напомним, происшествие, которое вызвало волну митингов и беспорядков в ряде городов США, произошло в Миннеаполисе. Правоохранители задержали 46-летнего Джорджа Флойда и повалили его на землю. Далее один из полицейских наступил мужчине коленом на шею и не обращал внимания на его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время Флойд скончался в реанимации. Это событие стало стартовой точкой для массовых протестов против полицейской жестокости, которые сейчас охватили все штаты США.

Ранее сообщалось, что трое экс-полицейских обвинены в подстрекательстве к убийству по делу Джорджа Флойда. Обвинения были выдвинуты четверым экс-полицейским. Об этом сообщила сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар.