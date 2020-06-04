Пряная ложь: как избежать покупки поддельной приправы

Эксперты Роскачества провели анализ, насколько чисты по составу, а главное безопасны специи и приправы, которые находятся в продаже. Анна Назарова недавно открыла в себе талант кулинара, торты женщина печет каждую неделю. Все было хорошо, пока не дошло дело до «птичьего молока».

«Я в расстроенных чувствах, вообще в расстроенных, все потому что "птичье молоко" у меня не застыло, вы понимаете, четыре часа оно стояло в холодильнике и ни капельки не застыло», - сокрушается Анна.

В кулинарных битвах Анна проигрывать не привыкла: начала выяснять. Оказалось, дело в незаменимом для «птичьего молока» ингредиенте - агар-агар оказался подделкой. Это растительный заменитель желатина, только без вкуса, цвета и запаха. Без него никогда не получится зефир, мармелад и тот самый легендарный торт.

«Агар-агар может быть разбавлен мальтедекстрином. Это такой похожий на крахмал и глюкозу компонент, тоже растворяется в воде, тоже образует что-то студнеподобное, но торт и зефир из него не сделаешь», - предупреждает историк кулинарии Павел Сюткин.

Агар-агар делают из бурых водорослей. В России их добывают на Дальнем Востоке.

«Если сравнить наш дальневосточный агар-агар и вот корейский аналог, это обычный светлый порошок, вроде как высокоочищенный, но в нашем департаменте проводили научные разработки продуктов питания и где-то используются все равно пищевые добавки», - считает специалист департамента пищевых технологий ДВФУ Владимир Лях.

Пищевые добавки в составе специй могут доходить до 80%. Ни о каком натуральном продукте тогда говорить не приходится, это пряный обман. Душистые специи подделывают часто, особенно смешанные, говорят эксперты. В них может быть обычная лимонная кислота или даже рубленная солома.

«Есть фальсификат в специях и их подделывать очень выгодно для предприятия, поэтому многие производства грешат этим. Обращать внимание надо на молотые специи», - призывает к осторожности технолог компании по производству и выращиванию специй Елизавета Федосеева.

Самая фальсифицируемая пряность в мире - молотый черный перец. Чтобы снизить себестоимость его мешают, например, с золой. Не острый, он продолжает называться перцем, а ведь один только его запах должен вызывать чихание, говорят эксперты. Роскачество провело исследование, для которого отобрали 30 популярных торговых марок молотого перца и проверили по 34 показателям.

«В девяти из 30 образцах мы зафиксировали наличие бактерий, в одном патогенный организмы, речь идет о кластридиях. В продукции трех торговых марок мы зафиксировали кишечную палочку и в четырех плесень», - констатирует ведущий специалист пресс-службы Роскачества Наталья Петроченкова.

Чем крупнее помол, тем меньше вероятность опасных примесей. Чем ярче цвет пряности, тем она лучше сохранилась. Это тот случай, когда чем дороже, тем качественнее, уверяют специалисты.