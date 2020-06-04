Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пряная ложь: как избежать покупки поддельной приправы

Ян Брацкий
07:09 04.06.2020
По оценкам экспертов, чаще всего подделывают молотый черный перец, который мешают с обычной золой. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay

Эксперты Роскачества провели анализ, насколько чисты по составу, а главное безопасны специи и приправы, которые находятся в продаже. Анна Назарова недавно открыла в себе талант кулинара, торты женщина печет каждую неделю. Все было хорошо, пока не дошло дело до «птичьего молока».

«Я в расстроенных чувствах, вообще в расстроенных, все потому что "птичье молоко" у меня не застыло, вы понимаете, четыре часа оно стояло в холодильнике и ни капельки не застыло», - сокрушается Анна.

В кулинарных битвах Анна проигрывать не привыкла: начала выяснять. Оказалось, дело в незаменимом для «птичьего молока» ингредиенте - агар-агар оказался подделкой. Это растительный заменитель желатина, только без вкуса, цвета и запаха. Без него никогда не получится зефир, мармелад и тот самый легендарный торт.

«Агар-агар может быть разбавлен мальтедекстрином. Это такой похожий на крахмал и глюкозу компонент, тоже растворяется в воде, тоже образует что-то студнеподобное, но торт и зефир из него не сделаешь», - предупреждает историк кулинарии Павел Сюткин.

Агар-агар делают из бурых водорослей. В России их добывают на Дальнем Востоке.

«Если сравнить наш дальневосточный агар-агар и вот корейский аналог, это обычный светлый порошок, вроде как высокоочищенный, но в нашем департаменте проводили научные разработки продуктов питания и где-то используются все равно пищевые добавки», - считает специалист департамента пищевых технологий ДВФУ Владимир Лях.

Пищевые добавки в составе специй могут доходить до 80%. Ни о каком натуральном продукте тогда говорить не приходится, это пряный обман. Душистые специи подделывают часто, особенно смешанные, говорят эксперты. В них может быть обычная лимонная кислота или даже рубленная солома.

«Есть фальсификат в специях и их подделывать очень выгодно для предприятия, поэтому многие производства грешат этим. Обращать внимание надо на молотые специи», - призывает к осторожности технолог компании по производству и выращиванию специй Елизавета Федосеева.

Самая фальсифицируемая пряность в мире - молотый черный перец. Чтобы снизить себестоимость его мешают, например, с золой. Не острый, он продолжает называться перцем, а ведь один только его запах должен вызывать чихание, говорят эксперты. Роскачество провело исследование, для которого отобрали 30 популярных торговых марок молотого перца и проверили по 34 показателям.  

«В девяти из 30 образцах мы зафиксировали наличие бактерий, в одном патогенный организмы, речь идет о кластридиях. В продукции трех торговых марок мы зафиксировали кишечную палочку и в четырех плесень», - констатирует ведущий специалист пресс-службы Роскачества Наталья Петроченкова.

Чем крупнее помол, тем меньше вероятность опасных примесей. Чем ярче цвет пряности, тем она лучше сохранилась. Это тот случай, когда чем дороже, тем качественнее, уверяют специалисты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.06.2020, 12:44
ВОЗ поблагодарила Россию за вклад в борьбу с COVID-19
Дата03.06.2020, 08:00
Шойгу направил инженеров и технику для починки разрушенного паводком моста под Мурманском
Дата04.06.2020, 07:27
Назван лучший гол России на чемпионатах Европы
Дата02.06.2020, 15:45
РФ рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:42 В стране и мире
В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы
07:24 В стране и мире
Видео
Убытие новосибирских спасателей в Норильск показали на видео
07:07 В стране и мире
Эксперты назвали площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске
07:01 В стране и мире
К Параду готовы: военные ЦВО провели масштабную дезинфекцию техники и площадок
07:00 В стране и мире
Секрет совместимости: в геноме COVID-19 нашли фрагменты человеческого белка
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Все зависит от лета: инфекционист назвал возможные сроки второй волны COVID-19
Эксперт объяснил, как обнаружить прослушку смартфона
Видео
Угрожал ножом: появились кадры резонансного ограбления в Екатеринбурге
В советской хронике обнаружили лица группы Дятлова
Пригожин предложил собрать денег на лечение Заворотнюк
Видео
Экшен-ролик с первого дубля: пожарный из Екатеринбурга снял на видео процесс тушения огня
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.