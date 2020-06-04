Красноярский губернатор прибыл на место ЧП в Норильске

В Норильск прилетел губернатор Красноярского края Александр Усс. Он осмотрит поврежденный резервуар на ТЭЦ-3 и совершит облет территории разлива дизельного топлива. В повестке дня также совещание с министром МЧС РФ Евгением Зиничевым и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

В минувшую пятницу, 29 мая, на территории ТЭЦ-3 в Норильске получил повреждение один из резервуаров с дизельным топливом. Более 20 тысяч тонн нефтепродуктов попали в акваторию рек Далдыкан и Амбарная, а также в грунт. В результате на территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

По информации МЧС, предварительной причиной разгерметизации резервуара стало проседание свай фундамента. Два дня предприятие пыталось разрешить ситуацию самостоятельно и только 31 мая сообщило о ЧП в министерство.

«Губернатор прилетел. Он осмотрит ТЭЦ-3 и территорию разлива, проведет совещание с министром МЧС России Евгением Зиничевым и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой», - приводит РИА Новости сообщение.

Накануне в Норильск вылетел глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Он заявил о необходимости в кратчайшие сроки собрать и утилизировать нефтепродукты, чтобы минимизировать негативные последствия экологического и экономического характера.