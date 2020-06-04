Русскоговорящие в Нью-Йорке объединились для защиты от мародеров

В нью-йоркском Бруклине члены русскоязычной общины начали формировать патрули для защиты района от провокаторов и мародеров, которые начали действовать на фоне протестов из-за гибели темнокожего американца Джорджа Флойда. Об этом РИА Новости рассказал один из авторов инициативы Исаак Болтянский.

По словам Болтянского, буквально за одну ночь удалось привлечь к патрулированию более 500 человек. Активисты ищут тайники с камнями и коктейлями Молотова. Среди волонтеров не только русскоязычное население Бруклина, есть евреи и мусульмане, представители других общин.

«Наше единственное оружие – наши телефоны, мы вызываем полицию, если видим что-то подозрительное. Но если вдруг случится, что полиция не сможет нас защитить, люди готовы защитить себя, свою семью, свой бизнес, свою жизнь», - рассказал Болтянский.

Он отметил, что считает несправедливым отношение нью-йоркских властей к полицейским. Болтянский напомнил, что мэр призвал полицию быть максимально сдержанной в отношении участников протеста.

«Мы хотим, чтобы это все скорее прекратилось. Мы хотим объединить наши голоса и попросить, чтобы мэр Нью-Йорка Билл де Блазио дал полиции право использовать ту силу и навыки, которые они должны демонстрировать», - заключил активист.

Ранее стало известно, что владелец ресторана русской кухни «Пушкин» в американском Сан-Диего Айк Газарян вместе со своими друзьями сумел защитить свой бизнес от обезумевшей толпы. По словам владельца ресторана, он заметил, что в Сан-Диего на митингах присутствуют одни и те же люди. А сами протесты перерастают в в разграбление того района, где проходила акция. Поэтому он вместе с друзьями подготовился заранее. С оружием в руках они встали на пути мародеров, которые хотели разгромить ресторан.