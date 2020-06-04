Falcon 9 стартовала на орбиту с группой интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Она доставит на орбиту группу интернет-спутников Starlink. Прямую трансляцию пуска вела компания SpaceX.

Ракета оторвалась от стартового стола в 04:25 по московскому времени. Данный пуск уникален, так как впервые на орбиту будут выведены спутники, оснащенные специальными закрылками для защиты от солнечных лучей.

Предыдущий запуск группы аналогичных спутников состоялся 22 апреля. Этот пуск был седьмым, таким образом, общее количество спутников Starlink на околоземной орбите достигло 420.

Starlink – спутниковая сеть, позволяющая обеспечить широкополосный доступ в Интернет для жителей Земли. Реализация проекта, стоимость которого оценена в десять миллиардов долларов, стартовала в феврале 2018 года.