Секрет совместимости: в геноме COVID-19 нашли фрагменты человеческого белка

Ученые из США при помощи искусственного интеллекта нашли уникальную последовательность в белках коронавируса, часть которых идентична человеческим белкам.

Уникальную вставку удалось обнаружить в той части генома, которая предположительно определяет возможность проникновения вируса внутрь человеческой клетки. Исследование опубликовано на сайте научного журнала eLife.

Специалисты из Кембриджского университета, которым принадлежит открытие, предположили, что вирус эволюционировал или мутировал, после чего получил возможность проникать в клетку человека.

По последним данным, в России зафиксировано 432 277 случаев заражения коронавирусом, вылечились 195 957 пациентов, еще 5215 человек скончались