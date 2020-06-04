Посольство РФ направило ноту в Госдеп из-за здоровья Ярошенко

В посольстве РФ в США обеспокоены состоянием здоровья гражданина России Константина Ярошенко, который содержится в американской тюрьме. Об этом заявил глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что администрация тюрьмы «Даньери» игнорирует жалобы заключенного и письма посольства. Без объяснения причин россиянину отказывают в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств.

«В этой связи направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с требованием предпринять необходимые меры по незамедлительному оказанию медицинских услуг Константину Ярошенко. Ожидаем, что стоматологическое обследование будет произведено безотлагательно, и нашему соотечественнику предоставят квалифицированную медпомощь», - говорится в заявлении Антонова, опубликованного в Facebook.

Российский дипломат призвал обратить внимание местные правоохранительные ведомства и международные неправительственные организации на «положение дел с российскими гражданами, находящимися в американских тюрьмах».

«Особое беспокойство вызывают лица, страдающие серьезными заболеваниями, – они в первую очередь подвержены риску заражения коронавирусом. Настало время решительных действий. Важно как можно быстрее освободить Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнева, Богдану Осипову, Олега Никитина и других россиян», - заключил Антонов.

Напомним, что российский летчик Константин Ярошенко был приговорен в 2011 году к 20 годам лишения свободы. Его арестовали в мае 2010 года в Либерии и обвинили в подготовке сговора для транспортировки крупной партии наркотиков на территорию США.

В середине апреля 2020 года Ярошенко пожаловался на появившееся у него симптомы коронавирусной инфекции. В связи с заболеванием было подано прошение на досрочное освобождение россиянина, но в нем гражданину России было отказано.