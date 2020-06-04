Самым нуждающимся: российские военные привезли пять тонн продуктов в сирийский Марран

Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии в поселке Марран в провинции Алеппо состоялась передача продовольственных наборов, летних вещей и товаров первой необходимости семьям погибших сирийских военнослужащих и наиболее нуждающимся местным жителям.

Небольшой поселок к северо-востоку от Алеппо расположился вдалеке от больших дорог, и случайно сюда заехать может только какой-то заблудившийся водитель. Событиями общественная жизнь небогата, и в такой ситуации им, конечно же, становится появление на центральной улице колонны автомобилей с российскими флагами.

«Здесь у нас все крестьяне, мы зависим от земли, живем от урожая к урожаю. Я всю жизнь проработал в поле. Потом война, и что я заработал к старости. Мы очень благодарны за вашу помощь. Посмотрите - сколько людей пришло», - говорит местный житель Махмуд Руим.

Людей пришло действительно много несмотря на то, что непосредственно раздачи не планировалось, об этом объявили сразу, из-за эпидемиологической обстановки. Только весьма скромная церемония передачи помощи в местную школу, пустующую сейчас по поводу каникул. Раздавать наборы будет местная администрация, списки наиболее нуждающихся в поддержке семей уже составлены.

«Мы благодарны нашим русским друзьям не только за помощь в освобождении нашего поселка от боевиков, но и за то, что и дальше не забывают нас и не бросают в сложном положении, в котором мы сейчас живем. В первую очередь эта помощь для семей погибших военнослужащих, у нас таких много», - объясняет глава администрации поселка Разам Хаджи Мухаммед.

В школьные ворота, наверное, со времени их постройки не заезжал столь большой автомобиль. Для этого даже пришлось снимать верхнюю перекладину. КамАЗ еле протискивается, водитель проявляет ювелирное мастерство. Помочь в разгрузке гуманитарной помощи вызвались многие пришедшие к школе ее ученики, и, конечно, взрослые жители поселка. Мешки аккуратно складывают в вестибюле.

Содержимое продуктовых наборов, которые уже совсем скоро получат жители - традиционно: мука, мясные консервы, сахар, чай и сгущенное молоко.

«Мы сегодня привезли гуманитарную помощь в количестве 4850 коробок, расфасовка на 200 пакетов», - рассказал представитель российского ЦПВС Олег Камалов.

Здесь не только продовольствие, но и промышленные товары первой необходимости. Разгрузка занимает совсем немного времени, и конвой ЦПВС покидает поселок, чтобы сразу после новой загрузки, направиться в следующий. Доставка продовольственной помощи сразу в несколько провинций Сирии приурочена к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Только в Заевфратье за последнее время доставлено около 170 тонн продовольствия и товаров первой необходимости.