Все зависит от лета: инфекционист назвал возможные сроки второй волны COVID-19

Сроки возможного наступления второй волны коронавирусной инфекции в России будут зависеть от температуры воздуха этим летом. Тем не менее, интенсивность возможного рецидива заболеваемости будет значительно ниже. В этом уверена заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

«Учитывая, что это новый вирус и иммунная прослойка населения сейчас очень маленькая, скорее нельзя избежать второй волны. Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето - холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям», - цитирует РИА Новости заявление Трифоновой.

По ее словам, учитывая тот факт, что часть россиян уже переболели коронавирусной инфекцией в той или иной форме, можно сделать вывод о том, что вторая волна инфекции будет значительно слабее первой.