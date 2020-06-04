Трамп отказался от привлечения военных для усмирения протестующих

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает необходимым привлекать военных для наведения порядка в тех городах, где наблюдается высокий накал протестов, которые начались после гибели при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда. Об этом глава Белого дома сообщил телеканалу Newsmax TV.

«Это будет зависеть от ситуации. Не думаю, что нам придется поступить так», - сказал Трамп.

Ранее президент США обещал мобилизовать все имеющиеся в стране военные и гражданские ресурсы, чтобы остановить в стране беспорядки и положить конец разрушениям и поджогам. Он также пригрозил ввести федеральные войска в штаты или города, в которых губернаторы не смогут защитить местных жителей силами Национальной гвардии.

Напомним, что массовые беспорядки возникли в разных городах США после гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда, которого задержали при попытке использовать поддельный чек на 20 долларов. На мужчину надели наручники и повалили на землю, один из полицейских наступил ему коленом на шею. Флойд говорил, что не может дышать, но офицер продолжал его душить. В результате задержанный умер в больнице.

После опубликованной записи, на которой зафиксирован момент задержания, в США начались митинги и протесты. Четверых офицеров полиции, участвовавших в задержании, уволили. Одному предъявлено обвинение в убийстве 2-й степени, остальным - в пособничестве и подстрекательстве к убийству.