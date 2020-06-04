В Роскачестве объяснили, как избежать покупки контрафакта в онлайн-аптеках

При дистанционной покупке лекарственных препаратов следует соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы избежать приобретения контрафакта или фальсификата. В Роскачестве рассказали, как не ошибиться с покупкой в онлайн-аптеках.

Эксперты советуют покупать лекарства дистанционно только на проверенных онлайн-площадках крупных аптечных сетей или аптек фирм-производителей. Также не стоит покупать препараты, если их цена ниже рыночной.

Приобретенное лекарство можно проверить по серии на сайте Росздравнадзора. О лекарстве можно узнать, обратившись в экспертные организации, у которых есть аккредитация в области контроля качества лекарственных средств, или в фармкомпанию.

Потребителю стоит обратить внимание и на сайт онлайн-аптеки. Там должна быть представлена полная информация об организации: лицензия в электронном виде, адрес, телефоны, контакты руководителей и многое другое.

«Если на сайте ничего, кроме номера телефона, по которому можно сделать заказ, не указано, таким сервисом пользоваться опасно», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Роскачества.

Напомним, что в середине мая российское правительство утвердило правила выдачи разрешений на продажу лекарств в дистанционном формате. В Минздраве сообщили, что дистанционная покупка безрецептурных препаратов через интернет или по телефону может начаться уже в первых числах июня.