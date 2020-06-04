Эксперт объяснил, как обнаружить прослушку смартфона

Если в телефоне появляются приложения или дополнительное программное обеспечение, которое владелец не устанавливал, то это может говорить о том, что смартфон находится на прослушке. Об этом рассказал глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Кроме того, если вы видите, что телефон живет какой-то своей жизнью: включается–выключается, когда вы его не трогаете, то вполне вероятно, это тоже является признаком того, что запущена программа прослушки», - объяснил агентству «Прайм» эксперт.

Также владельцам телефонов стоит насторожиться, если аппарат начинает перегреваться в спокойном состоянии, когда его не используют.

Кусков отметил, что существует множество вариантов прослушки, которые можно разделить на легальные (полученные официально через суд или другие инстанции) и на нелегальные (когда это пытаются сделать мужья, жены, конкуренты). Распознать как был получен доступ к телефону не всегда удается. По словам эксперта, сделать это непросто, поскольку применяется дорогостоящее оборудование.

Кусков посоветовал не оставлять без внимания тот факт, когда быстро садится батарея смартфона. В этом случае может работать какая-то программа в фоновом режиме.

Ранее в Роскачестве рассказали, что мошенники могут прослушивать телефон благодаря вирусам, которые были внедрены в программное обеспечение. Эксперты посоветовали использовать только официальные лицензированные приложения, чтобы оградить свою частную жизнь от мошенников.