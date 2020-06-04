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Инвестиции и инновации: в Совфеде объяснили суть антикризисного плана правительства

Ян Брацкий
02:55 04.06.2020
Антикризисный план правительства рассчитан на три года и предусматривает выделение пяти триллионов рублей на его финансирование. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay

Российской экономике необходимы долгосрочные и стратегические изменения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство готово потратить на необходимые реформы пять триллионов рублей. При этом главная цель разрабатываемой программы – повышение благосостояния россиян и рост инвестиций.

Антикризисный план кабмина предусматривает около 500 направлений и рассчитан на три года. В студии программы «Между тем» на телеканале «Звезда» суть готовящихся изменений объяснил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

«Цифра небольшая, пять триллионов на три года, то есть 1,8 триллиона рублей в год. При 17-триллионном бюджете это в лучшем случае 10%. Но дело в том, что весь бюджет, за исключением некоторых отраслей, и так работает на развитие экономики», - отметил Калашников.

Со слов зампреда Комитета Совфеда по экономике, в антикризисном плане особо выделены девять стратегических направлений. Это, прежде всего, сохранение и повышение доходов населения, что по мнению Калашникова, является единственным стимулом развития экономики.

«Это выгодно отличает программу от предшествующих документов. Повысить уровень жизни людей можно, если они начнут зарабатывать. Не просто раздать деньги и ждать роста экономики, а создать ее», - отметил гость в студии.

Под созданием новой экономики Сергей Калашников подразумевает четкие механизмы по оживлению промышленного производства. По его мнению, продукция российских заводов должна быть конкурентоспособной и пользоваться спросом, необходимо перевести промышленность на инновационные рельсы, что позволит платить сотрудникам большие зарплаты.  

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