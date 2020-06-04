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Это была ошибка: в Швеции признали необходимость ограничений из-за COVID-19

Тамара Астапенкова
02:49 04.06.2020
Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл по-прежнему считает тотальные запреты, введенные в большинстве стран мира, чрезмерными.
Это была ошибка: в Швеции признали необходимость ограничений из-за COVID-19
© Фото: Fredrik Sandberg Tt Globallookpress

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил о том, что смертность в стране от коронавируса оказалась слишком высокой и таких показателей можно было избежать. Такое мнение он высказал в эфире Sveriges Radio.

«Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что знаем о ней сегодня, то думаю, мы бы оказались на промежуточной позиции между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир», - сказал Тегнелл.

При этом эпидемиолог по=прежнему считает тотальные запреты, которые были введены в большинстве стран Европы и мира,  чрезмерными. По его мнению, жесткий карантин не позволяет проанализировать какие из ограничений были необходимы и эффективны, а какие – нет.

Андерс Тегнелл добавил, что сейчас, когда в большинстве стран постепенно начинают снимать ограничения по коронавирусу, возможно появится ясность о тех дополнительных мерах, которые можно было ввести в Швеции без тотальных запретов во всех сферах общественной жизни.

По последним данным, в 10-миллионном скандинавском Королевстве зарегистрировано 38 589 случаев инфицирования COVID-19. Умерло 4 468 человек с коронавирусом. В Швеции, несмотря на пандемию, продолжают работать магазины, салоны красоты, школы и детские сады. Страна закрыла границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, а также призывает своих граждан соблюдать меры предосторожности.

Ранее эксперты дали прогноз, что несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, в Швеции может случиться масштабный кризис, включающий в себя сильнейший экономический спад и рост безработицы.

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