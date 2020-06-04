С началом лета: снег с градом в Москве попал на видео
Экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде действует в столичном регионе до конца суток 4 июня.
© Видео: Сергей Карнаухов Facebook © Фото: sskarnauhov Facebook
Житель Подмосковья запечатлел на видео летний град со снегом. Частицы льда почти полностью покрыли пол на его балконе.
Видеозаписи и фотографии погодного явления пользователь Сергей Карнаухов разместил на своей странице в Facebook. В комментариях он уточнил, что дело происходило в Химках.
Экстренное предупреждение действует в столичном регионе до конца суток 4 июня. В МЧС жителей предупреждали о грозах и порывистом ветре.