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В Nord Stream 2 AG оценили законопроект США о новых санкциях

Тамара Астапенкова
23:31 04.06.2020
Официальный представитель компании-оператора Йенс Мюллер заявил, что усилия, направленные на то, чтобы помешать проекту, демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских потребителей.
В Nord Stream 2 AG оценили законопроект США о новых санкциях
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress

Официальный представитель компании-оператора Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер сообщил, что им известно о законопроекте по новым санкциям против «Северного потока-2», которые были внесены в американский сенат. Сейчас идет анализ возможных последствий для строительства, которые могут возникнуть после вступления в силу закона.

«Нам известно о новом законопроекте, внесенном на рассмотрение сената США, и мы анализируем возможные последствия для проекта в случае его вступления в силу», - приводит РИА Новости слова Мюллера.

Он рассказал, что западноевропейские энергетические компании Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по 1 миллиарду евро каждая. В общей сложности в завершении строительства «Северного потока-2» заинтересованы более 1000 компаний из 25 стран.

«Усилия, направленные на то, чтобы помешать этому важному проекту, демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей, которые будут вынуждены платить за газ на миллиарды больше, если газопровод не будет построен», - заявил Мюллер.

Официальный представитель добавил, что усилия, направленные против проекта, показывают пренебрежение к праву ЕС определять свое собственное энергетическое будущее. Мюллер также отметил, что только европейские страны могут принимать решения по энергетической политике Евросоюза.

В четверг, 4 июня, в Сенат был внесен на рассмотрение законопроект, который должен расширить санкции против «Северного потока-2».  Накануне Bloomberg со ссылкой на документ сообщил, что новые ограничительные меры будут направлены против страховых компаний, работающих с российскими судами, которые могут завершить строительство трубопровода. Ограничения в первую очередь будут направлены против российских трубоукладчиков «Академик Черский» и «Фортуна». Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий.

В Госдуме считают, что новый законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока-2» преследует экономическую выгоду и направлен на обеспечение недобросовестной конкуренции США.

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