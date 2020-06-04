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Шторм века: по Северному Кавказу прошел масштабный ураган

Алина Дзгоева
23:29 04.06.2020
Угроза нового удара стихии сохраняется, по всей территории Северного Кавказа объявлено штормовое предупреждение. 
© Видео: ТРК "Звезда"

Режим чрезвычайной ситуации введен в Северной Осетии после разрушительного урагана, задевшего республику. Впрочем, шторм задел еще несколько регионов Северного Кавказа. Есть пострадавшие, в одной только Чеченской республике без света остались почти 200 тысяч человек.

В разгар стихии ветер срывал огромные конструкции как пушинки и уносил из на сотни метров. В Урус-Мартане, например, сорвало электропровода, при этом во все стороны разлетались искры.

Почти 200 тысяч человек во всей республики остались без электроснабжения - его сейчас восстанавливают, а в горах очевидцы стали свидетелями сильнейшего камнепада, спровоцированного дождями и ветром.

Стихия бьет и по Северной Осетии. Металлические навесы складываются как пляжные зонтики. Пострадали, как минимум, 11 человек, трое, в том числе один ребенок, госпитализированы. Серьезно повреждены около 20 зданий, среди которых две школы, частные и многоквартирные дома.

«Такая картина была, ветер задул и большие деревья, которые растут у пятиэтажного дома, по очереди начали падать», - рассказывает местная жительница Эмма Бадриева.

Сразу в двух районах республики введен режим чрезвычайной ситуации, сильнее всего пострадал город Беслан. Фонарные столбы и деревья упали прямо на проезжую часть. Коммунальные службы подключили весь имеющийся штат сотрудников к разбору завалов.

В Кабардино-Балкарии ураган повредил фасад и разбил окна в госпитале для больных коронавирусом. Медики во время урагана были вынуждены работать в штатном режиме, а в плену у дождевых рек оказались автомобилисты Нальчика.

Коммунальные службы работают совместно с сотрудниками МЧС, и пока они устраняют последствия этой стихии, метеорологи прогнозируют новый удар. На всей территории Северного Кавказа объявлено штормовое предупреждение. Специалисты уже не рекомендуют, а настоятельно требуют оставаться дома, не приближаться к окнам и не выходить на крыши зданий. 

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