Названы города Подмосковья с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Самое большое число заболевших коронавирусом среди городов Московской области зафиксировано в Подольске и Красногорске. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«Выявленные случаи заболевания по городским округам: Подольск 2591 (+45 за сутки), Красногорск 2126 (+67 за сутки)», - сказано в сообщении.

В оперштабе подчеркнули, что статистика формируется на основе данных по тестам на COVID-19. В ней учитывают лиц, которые сдали анализ в Подмосковье, а также тех, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городов области.

По данным на 4 июня, во всем Подмосковье - 41 958 случаев заражения коронавирусом, 9877 человек выздоровели, 534 скончались.