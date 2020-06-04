Следы гари и выбитые окна: кадры последствий взрыва в доме в Ивантеевке

В распоряжении телеканала «Звезда» появилось видео из подмосковной Ивантеевки, где произошел взрыв в жилом доме. На кадрах видно, что на пятом этаже здания выбито несколько окон, также на доме присутствуют следи гари от пожара. На месте до сих пор работают спасательные службы.

Взрыв газа на пятом этаже жилого дома произошел вечером в четверг, 4 июня. По данным МЧС, пострадала одна женщина, 30 человек были эвакуированы из здания.

Ранее было опубликовано видео сразу после момента взрыва. На кадрах - густой черный дым, который поднимается от выбитых окон.