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В Москве разъяснили правила электронного голосования по поправкам в конституцию

Анна Касаткина
22:22 04.06.2020
Специальных участков для дистанционного голосования в столице создавать не будут.
В Москве разъяснили правила электронного голосования по поправкам в конституцию
© Фото: Пресс-служба ЦИК РФ РИА Новости

Проголосовать дистанционно по поправкам в конституцию смогут все москвичи с учетной записью на портале Госуслуг. По словам заместителя председателя избирательной комиссии Дмитрия Реута, подготовка к электронному голосованию идет «в непрерывном режиме».

Специальных участков для электронного голосования в столице создавать не будут. Обычных в день голосования откроется чуть более 3600, уточнил Реут в разговоре с РИА Новости.

Голосование по изменениям в главный закон страны состоится 1 июля. Дистанционно жители страны смогут голосовать в течение недели до этого дня.

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