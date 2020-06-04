В Москве разъяснили правила электронного голосования по поправкам в конституцию

Проголосовать дистанционно по поправкам в конституцию смогут все москвичи с учетной записью на портале Госуслуг. По словам заместителя председателя избирательной комиссии Дмитрия Реута, подготовка к электронному голосованию идет «в непрерывном режиме».

Специальных участков для электронного голосования в столице создавать не будут. Обычных в день голосования откроется чуть более 3600, уточнил Реут в разговоре с РИА Новости.

Голосование по изменениям в главный закон страны состоится 1 июля. Дистанционно жители страны смогут голосовать в течение недели до этого дня.