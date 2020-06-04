«Недобросовестная конкуренция»: в Госдуме оценили новые санкции против «Северного потока-2»

Законопроект о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», который внесли в сенат США, преследует экономическую выгоду. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он выразил надежду, что европейские партнеры не поддадутся диктату Вашингтона.

«Законопроект о расширении санкций против «Северного потока-2» так же, как и первичные рестрикции, направлен на обеспечение недобросовестной конкуренции США. Он преследует исключительно экономическую выгоду и не может быть оправдан какими-либо политическими мотивами», - сказал он РИА Новости.

Также он напомнил, что экстерриториальные санкции не имеют ничего общего с международным правом.

В четверг, 4 июня, группа законодателей внесла в сенат США законопроект о расширении ограничений против трубопровода. Сенаторы считают, что «Северный поток-2» угрожает национальной безопасности США.

Напомним, что первые санкции против объекта были введены в конце 2019 года. Сейчас «Северный поток-2» достроен на 93%.