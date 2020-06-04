В МИД РФ отреагировали на слова генпрокурора США об «иностранном вмешательстве» в протесты
Уильям Барр заявил, что «иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие».
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Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генпрокурора США Уильяма Барра об «иностранном вмешательстве» в протесты. По ее словам, это является очередной попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами.
Барр на пресс-конференции заявил, что «иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие».
В беседе с РИА Новости Захарова также отметила, что слова генпрокурора – это неуважение к жителям США, «чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на "иностранное вмешательство"».