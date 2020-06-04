Вид катастрофы из космоса: опубликованы спутниковые снимки с места разлива топлива в Норильске

Двадцать девятого мая на ТЭЦ-3 в Норильске в результате повреждения резервуара случилась масштабная утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива. По предварительной информации, причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

На спутниковых снимках Роскосмоса запечатлен район, где протекает река Амбарная. Он наиболее сильно пострадал из-за разлива топлива.

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По данным региональной прокуратуры, площадь загрязнения превысила 180 тысяч квадратных метров. Как сообщили специалисты Росприроднадзора, предельно допустимая концентрация загрязнений в местных реках превышена в десятки раз.

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Инцидент привел к введению в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального уровня. Четвертого июня в Норильск прибыли спасатели из Новосибирской области. На месте работают как губернатор Красноярского края Александр Усс, так и глава МЧС РФ Евгений Зиничев.