«Притязания на моральное лидерство сведены на нет»: в ОБСЕ оценили полицейскую жестокость в США

Кризис, который в настоящее время разворачивается в США, сводит на нет притязания Вашингтона на моральное лидерство в сфере прав человека. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Все люди равны перед законом и имеют право без какой-либо дискриминации на равную защиту со стороны закона. В этой связи закон запрещает любую дискриминацию и гарантирует всем лицам равную и эффективную защиту от дискриминации по какому бы то ни было признаку», - сказал дипломат.

Он назвал необоснованной жестокостью применение американскими полицейскими слезоточивого газа против корреспондента РИА Новости. Также он заявил, что Москва обеспокоена тем, что правоохранительные органы США неоправданно применяют силу против мирных участников протеста.

В доказательство своих слов Лукашевич привел данные правозащитников, согласно которым в Штатах зарегистрировано порядка ста нападений на репортеров.

Беспорядки в США начались после того, как при задержании чернокожего охранника ночного клуба Джорджа Флойда полицейский применил к нему удушающий прием, в результате которого мужчина скончался в больнице.