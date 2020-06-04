«Солдатский маршал»: в Праге открылась документальная выставка в честь Ивана Конева

В Российском центре науки и культуры в Праге открылась фотодокументальная выставка «Солдатский маршал», посвященная маршалу Ивану Коневу. В экспозицию вошли 150 архивных фотографий и документов, которые повествуют о жизненном и боевом пути полководца.

Собравшихся на открытии поприветствовал посол России в Чехии Александр Змеевский. Он отметил основные заслуги маршала: под командованием Конева советские солдаты освободили от нацистов значительную часть Европы, включая концлагеря Освенцим и Терезин, а также чехословацкую столицу Прагу.

«Нынешняя выставка призвана напомнить представителям старшего поколения и довести до молодых правду о той страшной войне и о нашей общей Победе», - сказал Змеевский.

Мероприятие прошло в условиях карантинных ограничений, которые сохраняются в Чехии из-за пандемии коронавируса. Ознакомиться с выставкой посетители смогут до конца июня, она также будет доступна на сайте российского посольства.