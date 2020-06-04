Опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Ивантеевке

В Сети появились кадры с места взрыва газа в подмосковной Ивантеевке. На нем можно увидеть выбитые окна в пострадавшем жилище.

Сообщение о взрыве в доме на улице Смурикова поступило спасателям в 17:19. Пострадала одна женщина, эвакуированы 30 жильцов.

Взрывной волной снесло стену между двумя квартирами на пятом этаже. На месте работают спасательные службы.