В Сети появились первые кадры после взрыва газа в Ивантеевке

В Сети появились кадры сразу после взрыва в доме подмосковной Ивантеевке. На них можно увидеть, как от выбитых окон поднимается густой дым.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме вечером 4 июня. Волной разрушило стены между двумя квартирами и разбило оконные стекла.

После взрыва из дома эвакуировали 30 человек, сообщили в пресс-службе МЧС. Пострадала одна женщина, у нее травма головы.