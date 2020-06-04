В Сети появились первые кадры после взрыва газа в Ивантеевке
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме вечером 4 июня.
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В Сети появились кадры сразу после взрыва в доме подмосковной Ивантеевке. На них можно увидеть, как от выбитых окон поднимается густой дым.
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме вечером 4 июня. Волной разрушило стены между двумя квартирами и разбило оконные стекла.
После взрыва из дома эвакуировали 30 человек, сообщили в пресс-службе МЧС. Пострадала одна женщина, у нее травма головы.