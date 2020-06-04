В сенат США внесен законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

Американские законодатели внесли в сенат документ о санкциях против газопровода «Северный поток-2». Об этом рассказал один из инициаторов, сенатор от республиканской партии Джон Барассо.

Он отметил, что законопроект, который поддержали пять сенаторов, призван уточнить и расширить уже действующие ограничения.

Накануне Bloomberg со ссылкой на проект документа сообщал, что новые санкции затронут компании, которые страхуют российские суда, участвующие в возведении «Северного потока-2». Агентство объяснило, что ограничения направлены против трубоукладчиков «Академик Черский» и «Фортуна». Отмечается, что новые санкции могут быть включены в «Закон о национальной обороне» в следующем году.

Ранее сенатор Тед Круз назвал газопровод критической угрозой национальной безопасности США. Он также заявил, что «Северный поток-2» угрожает энергетической независимости Украины и Европы.

Первые санкции против трубопровода США ввели в конце 2019 года. После этого швейцарская компания Allseas прекратила работы по возведению объекта. А руководитель «Газпрома» Алексей Миллер пообещал, что «Северный поток-2» будет достроен своими силами.

Напомним, что проект трубопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. Сейчас он достроен на 93%.