Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты в стране. Он не уточнил, какие именно государства в этом замешаны.

«Мы видим, что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие», - сказал генпрокурор на пресс-конференции.

Барр возглавляет министерство юстиции США, в структуру которого входит Федеральное бюро расследований, напоминает РИА Новости.

Несколько городов в США охватили массовые беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца при задержании. Колонна протестующих из сотен тысяч человек накануне подошла к Белому дому.