Опубликован список самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская модель Кайли Дженнер заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. Список опубликовал журнал Forbes.

По данным издания, 22-летняя звезда за год заработала 590 миллионов долларов. Большую часть средств она получила благодаря продаже 51% акций своей косметической компании.

Вторую строчку в списке занял американский рэпер Канье Уэст. Годовой заработок знаменитости составил 170 миллионов долларов.

На третьем месте расположился швейцарский теннисист Роджер Федерер - 106,3 миллиона долларов.

В топ-10 рейтинга вошли португальский футболист Криштиану Роналду, аргентинский футболист Лионель Месси, американский актер Тайлер Перри, бразильский футболист Неймар, американский теле- и радиоведущий Говард Стерн, баскетболист Леброн Джеймс, актер и рестлер Дуэйн Джонсон.

По данным журнала, в этом году указанные знаменитости в совокупности заработали 6,1 миллиарда долларов. Это на 200 миллионов меньше, чем в 2019 году.