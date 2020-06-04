На Москву обрушатся грозы и шквальный ветер

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре. Экстренное сообщение распространило столичное управление МЧС.

Так, до конца 4 июня на территории города ожидаются сильный ливень, в отдельных районах гроза и град. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям столицы временно отказаться от поездок на личном транспорте, а в случае такой необходимости быть особо осторожными на дороге – соблюдать дистанцию и скоростной режим.