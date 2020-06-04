В жилом доме в подмосковной Ивантеевке произошел взрыв

В городе Ивантеевке в Московской области произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«04 июня 2020 года в 17:19 в ОДС ЦУКС МЧС России по Московской области поступила информация о происшествии по адресу: Московская область, г.о. Ивантеевка, ул. Смурикова, дом 15.», - сказано в сообщении.

В результате произошедшего пострадала одна женщина, были эвакуированы 30 жильцов. Отмечается, что взрыв снес стену между квартирами на пятом этаже, выбыл несколько окон.

В настоящее время на месте работают спасатели. Они ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. По предварительной информации, причиной стал газ.