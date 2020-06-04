Путин поручил провести газификацию бесплатно для россиян

Президент России Владимир Путин поручил правительству, местным органам власти и «Газпрому» сформировать источники финансирования для завершения газификации страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Подключить граждан к газу предполагается без привлечения их собственных средств. Глава государства также дал задачу обеспечить заключение комплексного договора на поставку газа, подключение и техобслуживание оборудования с использованием структур «единого окна» и МФЦ.

Поэтапно завершить газификацию по всей стране необходимо к 2024 году и 2030 году, говорится в поручениях президента.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назначен президентом ответственным за создание рабочей группы, которая займется исполнением поручений.