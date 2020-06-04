СК расследует дело о взятке в отношении сотрудника Минпромторга
Кроме того, по данному делу проходят еще три посредника, сообщили следователи.
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Сотрудники Следственного комитета России начали расследование по уголовному делу в отношении сотрудника министерства промышленности и торговли и трех посредников. Их подозревают во взятке. Все они задержаны. Об этом рассказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Она отметила, что Минпромторг оказывает содействие в расследовании.
«Сегодня следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», - сказала Иванова.
Уголовное дело ведет следственное управление по Центральному административному округу Москвы.