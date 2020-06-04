СК расследует дело о взятке в отношении сотрудника Минпромторга

Сотрудники Следственного комитета России начали расследование по уголовному делу в отношении сотрудника министерства промышленности и торговли и трех посредников. Их подозревают во взятке. Все они задержаны. Об этом рассказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что Минпромторг оказывает содействие в расследовании.

«Сегодня следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», - сказала Иванова.

Уголовное дело ведет следственное управление по Центральному административному округу Москвы.