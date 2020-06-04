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Житель Нью-Йорка рассказал, кто на самом деле устраивает погромы в США

Владимир Расходчиков
23:05 04.06.2020
Русскоязычный житель Нью-Йорка и очевидец протестов в США Роман Махмутов рассказал, кто на самом деле устраивает погромы и зачем им это нужно.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kristin Callahan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Начавшиеся после убийства в США чернокожего мужчины Джорджа Флойда из-за слишком грубых действий сотрудников полиции протесты, не утихают вот уже 11 дней. Ряд американских городов охвачен беспорядками, в столице Соединенных Штатов колонна протестующих количеством в несколько сотен человек прошла от здания Конгресса и устроила демонстрацию у Белого дома, а Пентагон перебросил около 1,6 тысячи военных в окрестности Вашингтона.

Тем временем, в Нью-Йорке, чтобы предотвратить погромы и расхищения заведений и магазинов, члены русскоязычной общины начали формировать патрули для защиты района от провокаторов и мародеров. О том, что сейчас происходит на улицах города, в ток-шоу «Открытый эфир» рассказал его житель Роман Махмутов.

«Вечером, когда стемнело, начались столкновения с полицией. Людям поначалу казалось, что это сами демонстранты что-то учинили, но очень быстро стало понятно, что мирные демонстранты не имеют к этому никакого отношения. В толпе есть люди, которым никакие политические лозунги не нужны. Они собрались ради того, чтобы устроить погромы, или поворовать, или побить витрины, или дискредитировать саму идею протеста. Пару дней назад мы шли по улице и видели, как напротив грабят магазин, забегают толпы ребят и выносят все подряд. Там в 30-ти метрах стояла полиция, но по какой-то причине они ничего не делали» - заявил местный житель.

По мнению Романа, большая часть протестующих действительно не творят беспорядков и не имеют злых намерений, но при этом в толпах и маршах можно наблюдать подстрекателей и провокаторов.

«Многие из воинственно настроенных анархистов откровенно провоцируют полицию, они оскорбляют их на пустом месте, бросаются в них. Я видел сам, как шла мирная толпа, а в ней четверо подростков просто для развлечения кидается в полицию полупустыми пластиковыми бутылками с водой. И в этой ситуации полицейские, они как и обычные люди, на взводе», - рассказал очевидец.

Между тем, в США продолжается разбирательство о мере пресечения для полицейских, виновных в смерти Джорджа Флойда. Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон переквалифицировал обвинения против Дерека Чавена на убийство 2-й степени, а также предъявил обвинения трем другим полицейским в подстрекательстве к убийству.

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