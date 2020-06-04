Опубликовано видео с раскаянием фигуранта дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк»

Следственный комитет России предъявил обвинение еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма во время онлайн-трансляции акции «Бессмертный полк». Они разместили на сайте фотоснимки Адольфа Гитлера и изменника Родины Андрея Власова.

Мухаммед Эль-Айюби из Казани не позднее 4 мая разместил в открытом доступе на ресурсе «Банк памяти» фотографию лидера Третьего рейха, сопроводив ее подписью «Гилтер Адик». Даниил Шестаков из Перми не позднее 5 мая разместил на том же сайте снимок Власова.

Обоим предъявлено обвинение по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично»).

«В ходе следственных действий Эль-Айюби частично признал свою вину, Шестаков в содеянном раскаялся и вину признал полностью», - рассказали в СК.

Расследование по делу продолжается. Следователи устанавливают других лиц, причастных к совершению аналогичных преступлений.