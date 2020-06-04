Суд почти на девять лет установил административный надзор за Варварой Карауловой

За Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную в РФ группировку «Исламское государство»*, установлен административный надзор сроком на 8 лет 10 месяцев 23 дня. Таким образом, в четверг, 4 июня, Кунцевский суд Москвы частично удовлетворил ходатайство полиции.

В этот период Карауловой запрещено выходить из дома с 23.00 до 6.00 по московскому времени, кроме тех случаев, которые связаны с работой. Кроме того, она обязана два раза в месяц являться в территориальный ОВД для регистрации.

Адвокат девушки Сергей Бадамшин сообщил, что планирует обжаловать решение суда.

Бывшая студента МГУ Варвара Караулова была осуждена в 2016 году. Ее приговорили к четырем с половиной годам колонии. В 2019 году девушку условно-досрочно освободили.

* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.