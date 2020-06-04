Собянин сообщил, что Парад Победы в Москве будет проведен достойно

Парад Победы в Москве будет проведен достойно. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что город активно сотрудничает с Министерством обороны России.

«Мы обеспечиваем проезд техники, сделали для них временную площадку для отстоя техники и всех необходимых средств снаряжения и так далее», - сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что к празднику столица будет украшена. Кроме того, Собянин сообщил, что в настоящее время идет подготовка к репетициям мероприятия.

«Так что я надеюсь, что никаких проблем не возникнет, парад будет проведен», - подчеркнул глава города.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса 9 мая 2020 года прошел только авиационный парад, также прогремели салюты. Позднее Владимир Путин сообщил, что основная часть Парада Победы пройдет 24 июня.