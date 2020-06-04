Собянин назвал сроки снятия большинства ограничений в Москве
Уже на следующей неделе в Москве могут заработать все закрытые магазины, отметил градоначальник.
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В ближайший месяц в Москве могут снять большинство ограничений по коронавирусу. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Пока в Москве открыты 55% всех торговых объектов, на следующей неделе заработают практически все оставшиеся, уточнил он.
«Максимум ограничений в столице можно будет снять до начала июля», - сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, о графике постепенного снятия ограничительных мер можно будет говорить в понедельник, 8 июня.