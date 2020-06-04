Собянин заявил, что московские больницы заработают в обычном режиме через 2-3 недели
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Больницы в Москве начнут работать в обычном режиме через две-три недели. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
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Собянин заявил, что московские больницы заработают в обычном режиме через 2-3 недели
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Больницы в Москве начнут работать в обычном режиме через две-три недели. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
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