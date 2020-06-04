Против мародерства и расправ: русскоязычный инициатор патрульной группы в Нью-Йорке рассказал о борьбе с преступниками

Группа русскоязычных жителей Нью-Йорка и их сторонники вышли на улицы для защиты своего района от мародерства и физических расправ. Так, при помощи добровольцев уже удалось предотвратить ограбление ювелирного магазина, рассказал «Звезде» инициатор патрулирования Исаак Болтианский.

«Наша группа находится в Южном Бруклине. Ситуация не самая хорошая… прошлой ночью стреляли в полицейских, ранили двух. Одного порезали. Наша группа пытается делать все возможное, чтобы предотвратить какие-то проблемы с нашим районом, чтобы не было мародерства, чтобы физически не угрожали», - рассказал он.

По словам Болтианского, сначала патрулированием на машине занимались только он сам и еще один доброволец, но уже на следующий день группа увеличилась до 30 человек. На данный момент в ней больше тысячи участников, среди которых много русскоговорящих, но в целом есть представители различных рас и вероисповеданий.

«Мы уже остановили ограбление ювелирного, бизнес-владелец был очень признателен», - отметил собеседник.

Члены группы осматривают район, чтобы нигде не было кирпичей или камней, которые можно было бы бросать в витрины и людей. Они также оперативно сообщают полиции о преступлениях и помогают выслеживать подозрительных людей.

«Когда начали писать про нашу группу, писали, что мы на улице ходим вместе, 100 человек с битами. Это неправда. Мы просто готовы защищать себя, свою семью, свой бизнес, если до этого дойдет», - отметил Болтианский.

По его мнению, причиной беспорядков является уверенность некоторых людей, что в данный момент они могут делать что угодно без последствий. Сами же члены группы выступают за мирный протест. Собеседник также уточнил, что они выступают за то, чтобы мэр Нью-Йорка Билл де Блазио дал полиции полномочия для более эффективной борьбы с преступниками.