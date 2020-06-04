ЦИК одобрила онлайн-голосование по поправкам к Конституции в Москве и Нижегородской области

Москва и Нижегородская область смогут провести голосование по поправкам к Конституции в дистанционном формате. Такую возможность двум субъектам предоставила Центральная избирательная комиссия.

«По итогам нашего голосования дистанционное электронное голосование во время общероссийского голосования у нас будет проведено в городе Москве и Нижегородской области», - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что онлайн-голосование будет проходить в течение шести дней до 1 июля. Это сделано для того, чтобы у избирательной комиссии была возможность перепроверить все факты и не допустить двойного голосования.

«Чтобы те участники голосования, которые записались и хотели бы проголосовать дистанционно, но по каким-то причинам передумали, чтобы у них была возможность прийти 1 июля на свой участок проголосовать. А чтобы им дали такую возможность, у наших коллег должно быть понимание, что они пришли голосовать первый раз», - подчеркнула Памфилова.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, заявки на проведение дистанционного голосования подали пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия.

Памфилова добавила, что проголосовать по поправкам к Конституции можно будет на отдельно созданном портале 2020og.ru.