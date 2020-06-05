«Нашли именно ту ниточку»: Хинштейн объяснил популярность «Бессмертного полка»

Президент Российской Федераций Владимир Путин предложил провести марши «Бессмертного полка» в этому году 26 июня, в день Военно-морского флота России, но шествия будут организованы только если позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом президент России разговаривал во время онлайн-совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

Что для большинства граждан нашей страны означает это шествие и почему оно настолько популярно в эфире программы «Между тем» рассказал председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Почему такую массовую популярность приобрел «Бессмертный полк»? Да потому, что нашли организаторы именно ту ниточку, за которую потянув, они получили этот беспрецедентный результат. Потому что это - восприятие тебя, твоей семьи, твоей фамилии в истории страны и войны. И когда ты идешь с плакатом своего деда или прадеда, то ты начинаешь смотреть на все эти вещи совершенно иначе, по-другому», - заявил депутат.

Недавно была пресечена деятельность людей, размещавших фотографии нацистских лидеров на сайте «Бессмертного полка». Следователи возбудили несколько уголовных дел по статье о реабилитации нацизма и провели обыски в местах проживания фигурантов данного дела.