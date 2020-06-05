Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Нашли именно ту ниточку»: Хинштейн объяснил популярность «Бессмертного полка»

Владимир Расходчиков
00:50 05.06.2020
Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил популярность роль «Бессмертного полка» в жизни россиян.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Между тем хинштеин

Президент Российской Федераций Владимир Путин предложил провести марши «Бессмертного полка» в этому году 26 июня, в день Военно-морского флота России, но шествия будут организованы только если позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом президент России разговаривал во время онлайн-совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. 

Что для большинства граждан нашей страны означает это шествие и почему оно настолько популярно в эфире программы «Между тем» рассказал председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Почему такую массовую популярность приобрел «Бессмертный полк»? Да потому, что нашли организаторы именно ту ниточку, за которую потянув, они получили этот беспрецедентный результат. Потому что это - восприятие тебя, твоей семьи, твоей фамилии в истории страны и войны. И когда ты идешь с плакатом своего деда или прадеда, то ты начинаешь смотреть на все эти вещи совершенно иначе, по-другому», - заявил депутат.

Недавно была пресечена деятельность людей, размещавших фотографии нацистских лидеров на сайте «Бессмертного полка». Следователи возбудили несколько уголовных дел по статье о реабилитации нацизма и провели обыски в местах проживания фигурантов данного дела.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.06.2020, 12:24
Росприроднадзор оценили ущерб Карскому морю после разлива дизтоплива в Норильске
Дата04.06.2020, 14:40
Восточный военный округ приступил к переброске мобильного госпиталя в Забайкалье
Дата04.06.2020, 07:27
Назван лучший гол России на чемпионатах Европы
Дата02.06.2020, 15:45
РФ рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:37 В стране и мире
Посол РФ в США заявил о готовности обсуждать судьбу ДОН
01:24 В стране и мире
ВВС США сообщили о разлете обломков бака «Фрегата» на тысячи километров
00:56 В стране и мире
В Москве открылась электронная запись на дистанционное голосование по поправкам к Конституции
00:50 В стране и мире
Видео
«Нашли именно ту ниточку»: Хинштейн объяснил популярность «Бессмертного полка»
00:27 В стране и мире
В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Погоня за лесным гостем: жители Енисейска сняли на видео бегущего по городу медведя
Все зависит от лета: инфекционист назвал возможные сроки второй волны COVID-19
Опубликован список самых высокооплачиваемых знаменитостей
Видео
Унесенные в море: мощный оползень в считаные секунды отправил на дно несколько жилых домов в Норвегии
Эксперт объяснил, как обнаружить прослушку смартфона
В советской хронике обнаружили лица группы Дятлова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.