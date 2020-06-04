В МИД РФ назвали чушью и абсурдом заявления о причастности России к кибератаке на бундестаг

Россия отвергает все обвинения в свой адрес в причастности к хакерской атаке на бундестаг, которая произошла в 2015 году. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы решительно отвергаем выдвигаемые Германией против России бездоказательные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на бундестаг ФРГ в 2015 году», - сообщила представитель МИД.

В четверг, 4 июня, министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что у немецких следователей есть доказательства, что к атаке причастен гражданин России.

А верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель тем временем сообщил, что не располагает данными о предполагаемом вмешательстве России.

Москва уже неоднократно отвергала подобные обвинения и заявляла, что доказательств немецкая сторона так и не предоставила.