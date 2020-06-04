Военные инженеры ЗВО восстановят железнодорожное сообщение в Мурманской области

В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу Западный военный округ приступил к переброске подразделений и специальной военной техники инженерных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола - Выходной.

Четвертого июня 2020 года из Нижегородской области (аэродром Саваслейка) в Мурманскую область самолетом Военно-транспортной авиации Ил-76 для выполнения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола - Выходной отправлена новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2.

С помощью данной машины инженерные подразделения Западного военного округа подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути протяженностью около шести километров для восстановления железнодорожного сообщения между станциями.

Военнослужащие и специальная техника подразделения железнодорожных войск Западного военного округа после погрузки техники на железнодорожные платформы на станции Фокино (Брянская область) продолжают совершение марша комбинированным способом в Мурманскую область протяженностью свыше двух тысяч километров.

Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке Кола - Выходной будет задействовано более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск Западного военного округа.