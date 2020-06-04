Опубликован ранее не изданный рассказ Хемингуэя

Июньский номер журнала New Yorker вышел с рассказом «Pursuit As Happiness» («Погоня как счастье»). Это произведение американского писателя Эрнеста Хемингуэя, которое ранее не было издано.

Рассказ автобиографический. Он повествует о том, как главный герой преследует в море огромного марлина. Сюжет, как сообщается, чем-то напоминает знаменитую повесть «Старик и море».

Рукопись Хемингуэя обнаружил его внук Шон. Он датировал рассказ между 1936 и 1956 годами.

«Возможно, эта история была вдохновлена рыбалкой летом 1953 года. Там сошлись несколько событий. И автор добавил в историю несколько элементов вымысла», - рассказал внук писателя.

Эрнест Миллер Хемингуэй - известный американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года.