Попова заявила о неизбежности новой пандемии

Накопившийся за время пандемии коронавирусной инфекции опыт необходимо сохранить и извлечь из него уроки на будущее. Об этом в дискуссионном клубе «Валдай» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что нужно «ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай». По словам Поповой, такой случай «абсолютно очевидно» наступит в той или иной форме.

«Кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм действий у нас должен быть», - добавила она.

Ранее Попова заявила, что вторая волна коронавирусной инфекции ожидается в России осенью. По ее мнению, он может оказаться даже тяжелее первой.