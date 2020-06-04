Варвара Караулова прибыла в суд по иску об установлении административного надзора

Бывшая студента МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство»*, прибыла в Кунцевский суд Москвы. Там сегодня будут рассматривать иск полиции об установлении административного надзора.

Ее адвокат рассказал, что узнал об иске после звонка инспектора. По словам Сергея Бадамшина, в настоящее время Варвара учится, работает и планирует выйти замуж.

Административный надзор устанавливается для профилактики совершения новых преступлений и правонарушений. Это может быть запрет на посещение массовых мероприятий, запрет на выезд за пределы страны и другое.

Варвара Караулова была осуждена в 2016 году. Ее приговорили к 4,5 годам колонии. В 2019 году она вышла по УДО.

* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ.