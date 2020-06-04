Порошенко принудительно доставят на допрос в ГБР

Экс-президента Украины Петра Порошенко в принудительном порядке доставят на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Такое решение принял Печорский районный суд Киева, удовлетворив соответствующее ходатайство госбюро.

Ходатайство было подано из-за того, что Порошенко не явился на допрос в качестве свидетеля 26 и 29 мая.

Принудительный привод Порошенко в ГБР состоится 10 июня в 11.00, уточняют «Украинские новости».

ГБР вызывало бывшего украинского лидера на допрос в качестве свидетеля 26 мая по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников. Кроме того, 29 мая Порошенко должны были допросить по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.